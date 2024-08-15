60-летняя звезда «Друзей» разгневала дочь из-за одежды

Звезда «Друзей», актриса Кортни Кокс разгневала дочь Коко Райли Аркетт. Об этом сообщает Page Six.
Оказалось, что Кортни Кокс не сохранила одежду из 90-х для дочери.
«Смешной факт — она не хранила для меня ничего. Это очень грубо. Все с восхищением говорят мне об одежде мамы того времени, а мне приходится отвечать, что у нее больше нет этих вещей», — рассказала Коко Райли Аркетт.
В прошлом году Кортни Кокс стала героиней подкаста Gloss Angeles. Во время беседы звезда сериала «Друзья» призналась, что переборщила с омолаживающими инъекциями, пытаясь повернуть время вспять и остановить старение. По словам актрисы, ей казалось, что она выглядит хорошо, но она не понимала, что другие люди видят ее совсем иначе.
«Вы не понимаете, как это выглядит со стороны, и просто делаете еще больше филлеров, а потом их приходится удалять. Я думаю, что многое испортила в своем лице. Но, к счастью, сейчас я смогла избавиться от большей части филлеров», — призналась тогда Кортни Кокс.
Ранее Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко. Актриса подчеркнула, что родители должны позволять детям оставаться самими собой.