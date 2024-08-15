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Иван Охлобыстин рассекретил свадьбу дочери

Звезда «Интернов» отдает третью дочь замуж за барбера
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин признался, что у его третьей дочери Варвары запланирована свадьба на сентябрь. Об этом он сообщил изданию «7дней».

«У них вообще клевая пара, очень смешная. Все как надо», — отметил звезда «Интернов».

Охлобыстин пояснил, что под смешной парой он подразумевал то, что молодожены всегда находятся на позитиве и не скучают.

Также артист рассказал, что его наследница Варвара работает музыкальным редактором и занимается совместным бизнесом с супругом, барбером Максом Захаровым. Вместе они открыли «какие-то мегасалоны», мужские парикмахерские.

«Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России, да и в мире», — высказался о будущем зяте Охлобыстин.

Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе, сценаристе Оксане Арбузовой. У супругов шестеро детей: дочери Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, а также сыновья Василий и Савва.

В 2022 году Охлобыстин впервые стал дедом. Дочь актера Анфиса родила сына, которого назвала Антонием.

В начале 2023 года у звезды «Интернов» родилась внучка. Дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина назвала девочку Евой.