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Фильм на вечер: Эрик Бана в атмосферном детективе о загадочных женщинах

Ныряем в австралийские леса, где произошло таинственное исчезновение, вместе с героями детектива «Город тайн: Исчезнувшая»

Пять сотрудниц финансовой компании решают провести тимбилдинг, бродя по тропам австралийских лесов. Однако возвращаются обратно не все, а лишь четверо — одна из женщин бесследно исчезает.

Агенты ФБР Аарон Фальк и Кармен Купер отправляются по их следам, чтобы отыскать пропавшую — своего информатора. Постепенно становится ясно, что ее коллеги что-то недоговаривают, и у каждой из женщин имеется своя версия того, что произошло в тот роковой день.

«Город тайн: Исчезнувшая» — вторая экранизация бестселлеров Джейн Харпер от режиссера Роберта Коннолли. Как и первый фильм, «Исчезнувшая» обладает неспешным повествованием и аскетичными выразительными средствами — разве что выгоревшие песочные цвета сменила серо-зеленая свежесть туманных лесов после дождя.

Эрик Бана все еще крайне органичен в роли хмурого детектива, борющегося со своими внутренними демонами, а компанию ему составляют Анна Торв и Деборра-Ли Фернесс, которую зрители наконец-то смогут узнать не только как бывшую жену Хью Джекмана.

6.8
Город тайн: Исчезнувшая
2024/США
18+
триллер