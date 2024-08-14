Фильм на вечер: Эрик Бана в атмосферном детективе о загадочных женщинах

Агенты ФБР Аарон Фальк и Кармен Купер отправляются по их следам, чтобы отыскать пропавшую — своего информатора. Постепенно становится ясно, что ее коллеги что-то недоговаривают, и у каждой из женщин имеется своя версия того, что произошло в тот роковой день.