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Гай Ричи снимет продолжение «Джентльменов»

Сериал официально продлен на второй сезон
Кадр из сериала «Джентльмены»
Кадр из сериала «Джентльмены»

Сериал культового режиссера Гая Ричи «Джентльмены» официально продлен на второй сезон. Об этом сообщило издание Variety.

Также появилась информация, что исполнители главных ролей в первом сезоне Тео Джеймс и Кая Скоделарио появятся и в продолжении проекта. Всего планируется выпустить восемь эпизодов, режиссером и сценаристом станет сам Ричи. Новые серии выйдут на стриминг-сервисе Netflix, но дата релиза пока не сообщается.

Ранее стало известно, что секрет молодости и отличной спортивной формы Гая Ричи кроется в особом подходе к питанию.