Акиньшина и Курцын играют супругов в новом фильме: первые кадры

По сюжету, Ксения (Оксана Акиньшина) — успешная и деловая женщина, которая привыкла решать все за всех, в том числе и за членов своей семьи. Вот только уделять время близким ей некогда, ведь она занята новым проектом умной колонки, которая умеет практически все.