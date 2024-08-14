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Акиньшина и Курцын играют супругов в новом фильме: первые кадры

Герои комедии «Сказочные выходные» встречают сказочных существ в эко-кемпинге
Роман Курцын и Оксана Акиньшина на съемках фильма «Сказочные выходные»
Роман Курцын и Оксана Акиньшина на съемках фильма «Сказочные выходные»

Оксана Акиньшина и Роман Курцын приступили к съемкам фэнтези-комедии «Сказочные выходные» режиссера Александра Бабаева. В картине актеры сыграют супружескую пару, которая отправляется в детокс-отель в лесной глуши, чтобы отвлечься от проблем. Здесь герои встретятся со сказочными существами.

По сюжету, Ксения (Оксана Акиньшина) — успешная и деловая женщина, которая привыкла решать все за всех, в том числе и за членов своей семьи. Вот только уделять время близким ей некогда, ведь она занята новым проектом умной колонки, которая умеет практически все.

Ксения ради работы планирует переехать в Дубай и, чтобы получить одобрение у семьи, соглашается на предложение мужа Димы (Роман Курцын) провести выходные в новом палаточном эко-кемпинге. Их поездка будет увлекательной и совсем не такой, какой они себе ее представляли.

Людмила Артемьева на съемках фильма «Сказочные выходные»
Людмила Артемьева на съемках фильма «Сказочные выходные»
Надежда Сысоева на съемках фильма «Сказочные выходные»
Надежда Сысоева на съемках фильма «Сказочные выходные»

Из-за шумного открытия кемпинга начинают появляться сказочные персонажи, которые веками скрывались в лесу от людей. Их миссия — охранять спящего в земле дракона, пробуждение которого грозит вселенскими неприятностями. Теперь Ксении придется поверить не только в сказки, но также вместе с семьей спасти человечество.

Съемки картины сейчас проходят в Тверской области. В проекте также задействованы Людмила Артемьева, Надежда Сысоева и другие.

Роман Курцын и Вероника Зверева на съемках фильма «Сказочные выходные»
Роман Курцын и Вероника Зверева на съемках фильма «Сказочные выходные»
Кадр из фильма «Сказочные выходные»
Кадр из фильма «Сказочные выходные»

Дата выхода комедии «Сказочные выходные» в прокат пока не сообщается.