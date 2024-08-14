Акиньшина и Курцын играют супругов в новом фильме: первые кадры

Оксана Акиньшина и Роман Курцын приступили к съемкам фэнтези-комедии «Сказочные выходные» режиссера Александра Бабаева. В картине актеры сыграют супружескую пару, которая отправляется в детокс-отель в лесной глуши, чтобы отвлечься от проблем. Здесь герои встретятся со сказочными существами.
По сюжету, Ксения (Оксана Акиньшина) — успешная и деловая женщина, которая привыкла решать все за всех, в том числе и за членов своей семьи. Вот только уделять время близким ей некогда, ведь она занята новым проектом умной колонки, которая умеет практически все.
Ксения ради работы планирует переехать в Дубай и, чтобы получить одобрение у семьи, соглашается на предложение мужа Димы (Роман Курцын) провести выходные в новом палаточном эко-кемпинге. Их поездка будет увлекательной и совсем не такой, какой они себе ее представляли.
Из-за шумного открытия кемпинга начинают появляться сказочные персонажи, которые веками скрывались в лесу от людей. Их миссия — охранять спящего в земле дракона, пробуждение которого грозит вселенскими неприятностями. Теперь Ксении придется поверить не только в сказки, но также вместе с семьей спасти человечество.
Съемки картины сейчас проходят в Тверской области. В проекте также задействованы Людмила Артемьева, Надежда Сысоева и другие.
Дата выхода комедии «Сказочные выходные» в прокат пока не сообщается.