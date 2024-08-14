77-летняя Татьяна Васильева в косухе посетила светское мероприятие

В мае 2024 года Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз. Актриса рассказала, что врачи прописали ей лекарства, чтобы перелом лучше срастался. Однако артистка их не пьет. Актриса понадеялась, что «все само» заживет. Она не верит, что таблетки ускорят этот процесс. При этом знаменитость принимает кальций.