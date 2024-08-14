77-летняя Татьяна Васильева в косухе посетила светское мероприятие

Актриса Татьяна Васильева впервые за долгое время вышла на публику. Об этом сообщили в пресс-службе «Новой Третьяковки».
12 августа в Западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи «Новая Третьяковка» открылась выставка «Россия. Горизонты — 2024», которая стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий. Гостьей вечера стала Татьяна Васильева. Для выхода она предпочла черные брюки, кожаную косуху и красные ботинки.
Открытие выставки также посетили Яна Чурикова, Прохор Шаляпин, Софья Эрнст и другие.
В мае 2024 года Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз. Актриса рассказала, что врачи прописали ей лекарства, чтобы перелом лучше срастался. Однако артистка их не пьет. Актриса понадеялась, что «все само» заживет. Она не верит, что таблетки ускорят этот процесс. При этом знаменитость принимает кальций.
Ранее Татьяна Васильева объяснила, почему не снимается в кино и сериалах.