Зои Кравиц в кружевном мини-платье снялась для обложки глянца

Актриса Зои Кравиц стала лицом нового выпуска журнала Esquire. Снимки опубликованы на странице издания в соцсети.
Зои Кравиц позировала в черном кружевном мини-платье без нижнего белья. Образ дополнили кожаные туфли, ожерелье и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали макияж с бордовой помадой. В интервью она рассказала о своей первой режиссерской работе — фильме «Подай знак», где главную мужскую роль исполнил Ченнинг Татум.
В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке Зои Кравиц и Ченнинга Татума. Причиной стало то, что Зои Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.
В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.
Ранее Ченнинг Татум раскрыл секрет отношений с Зои Кравиц.