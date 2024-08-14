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Трейлер дня: Колокольников в фильме о суперзлодее из вселенной Marvel

В блокбастере «Крэйвен-охотник» российский актер сыграл врага главного героя

В новом трейлере фантастического боевика «Крэйвен-охотник», посвященном суперзлодею вселенной Marvel, появился Юрий Колокольников. Персонаж российского актера явно перешел дорогу Крэйвену — в видео раскрывается его незавидная судьба.

Сюжет картины строится вокруг русского эмигранта Сергея Кравинова (Аарон Тейлор-Джонсон). Его мать умерла, когда Сережа был еще маленьким. Воспитывал его властный отец-гангстер, мечтающий сделать из сына настоящего хищника. Однажды на охоте на Сергея напал лев. После укуса дикого зверя герой стал сильным, быстрым и выносливым.

Рассел Кроу исполнил роль Николая Кравинова, отца Крэйвена. Кристофер Эбботт перевоплотился в суперзлодея Иностранца. Колокольников стал противником Крэйвена, которого тот встречает в тюрьме.

Режиссером кинокомикса выступил Джей Си Чендор, снявший «Предел риска».

Мировая премьера фильма «Крэйвен-охотник» состоится 13 декабря.