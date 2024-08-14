Трейлер дня: Колокольников в фильме о суперзлодее из вселенной Marvel

Сюжет картины строится вокруг русского эмигранта Сергея Кравинова (Аарон Тейлор-Джонсон). Его мать умерла, когда Сережа был еще маленьким. Воспитывал его властный отец-гангстер, мечтающий сделать из сына настоящего хищника. Однажды на охоте на Сергея напал лев. После укуса дикого зверя герой стал сильным, быстрым и выносливым.