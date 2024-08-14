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Джордж Клуни резко высказался в адрес Квентина Тарантино

Актер отреагировал на слова режиссера, заявившего, что тот не кинозвезда
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни обиделся на Квентина Тарантино, который в интервью отказался назвать его кинозвездой. Об этом сообщает Variety.

Клуни, который раньше находился в приятельских отношениях с Тарантино, жестко отреагировал на слова режиссера «Криминального чтива».

«На вопрос о том, являюсь ли я кинозвездой, Квентин заявил, что не знает фильмов с моим участием после 2000 года. С 2000-го? Да это, блин, вся моя чертова карьера! Ну, что ж, чувак. Пошел ты!» — заявил Клуни.

Примечательно, что в том же интервью Тарантино назвал кинозвездой лучшего друга Клуни — Брэда Питта. Клуни и Тарантино снимались вместе в культовом фильме «От заката до рассвета», который вышел на экраны в 1996 году.

Накануне стало известно, что Джордж Клуни и Брэд Питт стали героями нового номера журнала GQ и устроили фотосессию в виноградниках.