Джордж Клуни резко высказался в адрес Квентина Тарантино

«На вопрос о том, являюсь ли я кинозвездой, Квентин заявил, что не знает фильмов с моим участием после 2000 года. С 2000-го? Да это, блин, вся моя чертова карьера! Ну, что ж, чувак. Пошел ты!» — заявил Клуни.