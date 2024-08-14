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Кристина Асмус показала свежие фото с отцом

Актриса следила вместе с ним за соревнованиями по гимнастике на Олимпиаде

36-летняя Кристина Асмус опубликовала в соцсети трогательное фото — на снимке она запечатлена вместе с отцом.

Звезда «Интернов» и «Райцентра» рассказала, что вместе с родителем следила за турниром по спортивной гимнастике на прошедших во Франции Олимпийских играх. По словам актрисы, она профессионально занималась этим видом спорта до 16 лет.

«Ели ягоды, делали ставки, обсуждали сегодняшний уровень и заявленные базы. Все, как в детстве… Триллион флешбэков и тепло по всему телу. Забираю в одно из лучших воспоминаний в жизни», — подписала кадр Асмус.

В комментариях фанаты восхищаются семьей актрисы и делятся пожеланиями добра и здоровья.

«Замечательная дочь замечательного папы. Здоровья и всего наилучшего», «Здоровья, благополучия и долгих лет жизни», «Такие моменты самые ценные», «Вы похожи», — пишут пользователи.

Кристина Асмус родилась в семье Рады и Игоря Мясниковых. У артистки есть три сестры: две старшие и одна младшая. Асмус — девичья фамилия ее матери. Актриса была семь лет замужем за шоуменом Гариком Харламовым, супруги развелись в 2020 году. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию, девочка родилась в 2014 году.

Летние Олимпийские игры в Париже проводились с 26 июля по 11 августа. В конкурсе в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов и выиграли одно серебро — награду получили теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Также на соревнованиях были атлеты из России, представлявшие другие сборные.

Ранее сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы.