Кристина Асмус показала свежие фото с отцом

36-летняя Кристина Асмус опубликовала в соцсети трогательное фото — на снимке она запечатлена вместе с отцом.
«Ели ягоды, делали ставки, обсуждали сегодняшний уровень и заявленные базы. Все, как в детстве… Триллион флешбэков и тепло по всему телу. Забираю в одно из лучших воспоминаний в жизни», — подписала кадр Асмус.
В комментариях фанаты восхищаются семьей актрисы и делятся пожеланиями добра и здоровья.
«Замечательная дочь замечательного папы. Здоровья и всего наилучшего», «Здоровья, благополучия и долгих лет жизни», «Такие моменты самые ценные», «Вы похожи», — пишут пользователи.
Кристина Асмус родилась в семье Рады и Игоря Мясниковых. У артистки есть три сестры: две старшие и одна младшая. Асмус — девичья фамилия ее матери. Актриса была семь лет замужем за шоуменом Гариком Харламовым, супруги развелись в 2020 году. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию, девочка родилась в 2014 году.
Летние Олимпийские игры в Париже проводились с 26 июля по 11 августа. В конкурсе в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов и выиграли одно серебро — награду получили теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Также на соревнованиях были атлеты из России, представлявшие другие сборные.
Ранее сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы.