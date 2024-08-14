Кристина Асмус показала свежие фото с отцом

Кристина Асмус родилась в семье Рады и Игоря Мясниковых. У артистки есть три сестры: две старшие и одна младшая. Асмус — девичья фамилия ее матери. Актриса была семь лет замужем за шоуменом Гариком Харламовым, супруги развелись в 2020 году. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию, девочка родилась в 2014 году.