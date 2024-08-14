Звезда «Физрука» с дочерью улетела из России

Актриса родилась в семье рабочих. Отец знаменитости работал в шахте, а мать — на птицефабрике. В 2003 году Анастасия переехала из Северо-Задонска в столицу, где поступила в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко и начала служить в труппе Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Здесь она и познакомилась с будущим мужем. Жеребцов и Панина играли в спектакле «Ромео и Джульетта». Пара поженилась в 2009 году, а 28 июня 2010 у супругов родилась дочь.