Звезда «Интернов» назвал причины ухода из кино

«Я ушел в педагогику и в театр, чтобы увидеть живое — акт творчества, конечно же, ради него есть смысл прийти в театр. Даже извиняюсь перед своим агентом, который действительно предлагает от чистого сердца поучаствовать в этом проекте, а мне не хочется. Вопрос уже не о деньгах и не о статусе. Нет в этом будущего. То есть это ничего не меняет. А на наших курсах или нейромистериях, в театральных наших проявлениях происходит этот эффект полезности», — объяснил артист в интервью Надежде Стрелец.