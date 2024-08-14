Звезда «Интернов» назвал причины ухода из кино

Вадим Демчог, которого зрители помнят по роли Ивана Купитмана в сериале «Интерны», рассказал, почему он перестал сниматься в кино. По словам актера, он не киношный человек, и ему всегда ближе был театр.
«Я ушел в педагогику и в театр, чтобы увидеть живое — акт творчества, конечно же, ради него есть смысл прийти в театр. Даже извиняюсь перед своим агентом, который действительно предлагает от чистого сердца поучаствовать в этом проекте, а мне не хочется. Вопрос уже не о деньгах и не о статусе. Нет в этом будущего. То есть это ничего не меняет. А на наших курсах или нейромистериях, в театральных наших проявлениях происходит этот эффект полезности», — объяснил артист в интервью Надежде Стрелец.
Он также вспомнил о съемках в «Интернах» и назвал их очень динамичными. По словам актера, у съемочной группы практически не было выходных, и труднее всего приходилось Ивану Охлобыстину, потому что он был задействован в большинстве сцен
«Это завод по отливке золотых брикетов, так скажем. Это по 14−18 сцен за смену. Операторы, режиссеры, которые менялись каждый сезон, просто не выдерживали, выгорали. То есть они подменяли друг друга. <…> У меня были хоть какие-то паузы, не такое обилие сцен, а Ваня заряжался по 27 дней в месяц. Это вообще был трэш. Как он это выносил, я не знаю. Он трехжильный, он любил шутить, что у него металлокарбоновый позвоночник», — отметил Демчог.
Напомним, сериал «Интерны» вышел на экраны в 2010 году и завершился спустя пять лет. Сегодня Вадим Демчог не только занимается преподавательской деятельностью, но также проводит мастер-классы и увлекается психологически-эзотерическими играми.