Американская студия Warner Bros. зарегистрирует свой логотип в России

В России Warner Bros. планирует от своего имени производить и показывать фильмы, транслировать их в интернете, показывать в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду и проч. Также, согласно заявке, концерн сможет собирать информацию в базы данных, заниматься рекламой и создавать социальные сети.