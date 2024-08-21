10 вопросов звезде. Отвечает Никита Ефремов

Каждый год Никита Ефремов радует зрителей разнообразием проектов, в которых участвует: это и пронзительные драмы («Вы меня видели?»), и необычные комедии («Морозко»), сказочные мультфильмы (франшиза «Иван Царевич и Серый Волк») и городское фэнтези («Библиотекарь»), независимые короткометражки («Атыкуда») и большие голливудские картины («Тетрис»).
Актер нечасто появляется на светских мероприятиях, но нам удалось подловить его прямо в разгар рабочего процесса — на съемках новой комедии «Дорогая, я больше не перезвоню», где Никита играет успешного молодого человека, который живет будущим, не задумываясь о настоящем, но сталкивается с необходимостью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Фильм выйдет в широкий прокат в марте 2025 года, а цифровая премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
В перерывах между дублями мы задали Ефремову традиционные #10вопросовзвезде и выяснили, на каких киногероев он похож, чем перекусывает, чтобы не поправляться, и какой сериал с его участием у него самый любимый.