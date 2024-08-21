10 вопросов звезде. Отвечает Никита Ефремов

Актер нечасто появляется на светских мероприятиях, но нам удалось подловить его прямо в разгар рабочего процесса — на съемках новой комедии «Дорогая, я больше не перезвоню», где Никита играет успешного молодого человека, который живет будущим, не задумываясь о настоящем, но сталкивается с необходимостью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Фильм выйдет в широкий прокат в марте 2025 года, а цифровая премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.