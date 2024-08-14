39-летняя Екатерина Варнава показала себя в смелом образе

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном образе в рекламе своего шоу Drama Queen. Фото опубликовано в соцсети.
39-летняя Екатерина Варнава была запечатлена топлес. Актриса лежала на шезлонге в черных блестящих трусах и солнцезащитных очках. Знаменитость прикрыла грудь журналом Vogue. Телеведущая позировала с укладкой и макияжем с ярко-розовыми губами.
В июне Екатерина Варнава призналась, что недавно выбралась из тяжелого периода. Актриса рассказала, что в непростое время перестала принимать антидепрессанты, заменив их алкоголем, чтобы избавиться от стресса. Артистка выпивала вино каждый день. По словам Варнавы, в какой-то момент она поняла, что спиртное пагубно влияет на ее жизнь. Актриса отказалась от алкоголя.
На прошлой неделе Екатерина Варнава показала, как отдыхает в санатории в Ессентуках. На одном из фото актриса была запечатлена в бежевом купальнике с декольте и коричневой кепке. Интернет-пользователи принялись обсуждать фигуру Варнавы. По мнению подписчиков, знаменитость слишком сильно похудела. Позже артистка ответила хейтерам, попросив их быть добрее.