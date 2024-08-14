39-летняя Екатерина Варнава показала себя в смелом образе

В июне Екатерина Варнава призналась, что недавно выбралась из тяжелого периода. Актриса рассказала, что в непростое время перестала принимать антидепрессанты, заменив их алкоголем, чтобы избавиться от стресса. Артистка выпивала вино каждый день. По словам Варнавы, в какой-то момент она поняла, что спиртное пагубно влияет на ее жизнь. Актриса отказалась от алкоголя.