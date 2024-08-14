Бисмарк
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летняя Сальма Хайек показала новые фото в бикини

Актриса сфотографировалась во время отдыха на яхте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала новые фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, на размещенных кадрах звезда предстала в раздельном купальнике фиолетового цвета, повязав на талию желто-фиолетовое парео.

Также Хайек надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы. В качестве украшений звезда выбрала кольцо с массивным сияющим камнем.

Ранее в июне сообщалось, что Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Тогда актрису заметили в красном облегающем платье с глубоким декольте.