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Александр Петров эмоционально отреагировал на смелое фото жены

Виктория Антонова примерила чувственный и сексуальный образ

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, в личном блоге опубликовала новое фото. 23-летняя девушка показала себя в чувственном образе: она надела черное платье с глубоким декольте. Супруга актера распустила волосы и сделала яркий макияж с красными губами.

Одним из первых публикацию прокомментировал Петров. Он оставил множество смайликов в виде сердечек и огоньков. Поклонники также восхитились смелым образом жены звезды франшизы «Лед».

«Как неожиданно! Ярко, смело! Образ женщины-вамп!», «Роковая девушка», «Какова красота», «Богиня, королева», «Ну какая!».

Напомним, Виктория Антонова стала женой Александра Петрова в сентябре прошлого года. Сначала пара оформила свои отношения в загсе, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями.

Актер признавался, что случайно познакомился с девушкой на улице, и ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет жениться на Антоновой.

Ранее супруги провели отпуск в Турции, откуда делились романтическими кадрами.