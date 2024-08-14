Александр Петров эмоционально отреагировал на смелое фото жены

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, в личном блоге опубликовала новое фото. 23-летняя девушка показала себя в чувственном образе: она надела черное платье с глубоким декольте. Супруга актера распустила волосы и сделала яркий макияж с красными губами.
Одним из первых публикацию прокомментировал Петров. Он оставил множество смайликов в виде сердечек и огоньков. Поклонники также восхитились смелым образом жены звезды франшизы «Лед».
«Как неожиданно! Ярко, смело! Образ женщины-вамп!», «Роковая девушка», «Какова красота», «Богиня, королева», «Ну какая!».
Напомним, Виктория Антонова стала женой Александра Петрова в сентябре прошлого года. Сначала пара оформила свои отношения в загсе, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями.
Актер признавался, что случайно познакомился с девушкой на улице, и ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет жениться на Антоновой.
Ранее супруги провели отпуск в Турции, откуда делились романтическими кадрами.