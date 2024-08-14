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Джордж Клуни и Брэд Питт устроили фотосессию в виноградниках

Актеры стали героями нового номера журнала GQ в преддверии выхода их нового совместного фильма «Одинокие волки»

Джордж Клуни и Брэд Питт стали героями сентябрьского выпуска журнала GQ накануне выхода их нового фильма «Одинокие волки». Актеры приняли участие в стильной фотосессии, которая проходила в шато «Мирваль», поместье с виноградниками, принадлежащем Питту.

На обложке журнала голливудские звезды появились в белоснежных костюмах и в солнцезащитных очках. Актеры позировали в воде.

Также Клуни и Питт примерили парные образы с кофтами в полоску и прокатились по территории поместья на российском мотоцикле «Урал». Звезда сериала «Скорая помощь» сидел за рулем, а его коллега — в коляске.

Звезды фильма «Одиннадцать друзей Оушена» также порассуждали о возрасте: Клуни сейчас 63 года, а Питту — 60 лет.

«Это заставляет меня смеяться. Когда мне исполнилось 60, мы с женой хорошо поужинали. Мы разговаривали, и я сказал: “Слушай, мне ведь 60”. Сейчас мне 63. И я сказал: “Так вот в чем дело, я все еще могу играть в баскетбол с мальчиками. Я все еще могу висеть и делать много всякой ерунды. Физически я все еще в хорошей форме”», — отметил Клуни.

Питт добавил, что наконец-то осознал, как быстротечна жизнь. «Начинаешь понимать идею смертности и то, с чем нам всем приходится иметь дело. Вы просто станете больше осознавать это», — заключил он.

В фильме «Одинокие волки» актеры играют двух киллеров, которые узнают, что их наняли на одно дело. Они понимают, что если объединят свои усилия, то быстрее добьются желаемого.

Напомним, Брэд Питт и Джордж Клуни ранее работали вместе. В последний раз голливудские актеры были задействованы в фильме «После прочтения сжечь» в 2008 году.