Джордж Клуни и Брэд Питт устроили фотосессию в виноградниках

«Это заставляет меня смеяться. Когда мне исполнилось 60, мы с женой хорошо поужинали. Мы разговаривали, и я сказал: “Слушай, мне ведь 60”. Сейчас мне 63. И я сказал: “Так вот в чем дело, я все еще могу играть в баскетбол с мальчиками. Я все еще могу висеть и делать много всякой ерунды. Физически я все еще в хорошей форме”», — отметил Клуни.