Стало известно об ухудшении состояния Елены Кондулайнен

В 2020 году Кондулайнен была госпитализирована с инсультом. Ей стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. 6 октября 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что артистка пропала без вести. Позже ее обнаружили на отдыхе в Тунисе. Тогда она уточнила, что ограничила круг общения из-за того, что восстановление после перенесенного инсульта проходит непросто.