В профсоюзе актеров ответили на возмущения Поплавской о «разврате» Асмус

«Кто-то может дать оценку, что это непристойно. Это могут быть эмоции актрисы Поплавской. Она так увидела, но, может быть, на самом деле там ничего такого нет. Если она дает такую оценку, тогда надо, наверное, ей обращаться в правоохранительные органы, чтобы там это оценили», — отметил актер.