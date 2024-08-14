В сети высмеяли новый выход Анджелины Джоли на публику

Недавно Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Актер сильно расстроен из-за несчастного случая. Питт «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Артист неоднократно звонил своим детям, но они не отвечали на его звонки.