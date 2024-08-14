В сети высмеяли новый выход Анджелины Джоли на публику

Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена на публике впервые после того, как ее сын Пакс попал в аварию. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили Анджелину Джоли 11 августа в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Актриса появилась на публике в черном макси-платье, поверх которого надела пальто. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками, сумкой-шопером и коричневыми босоножками.
Читатели Daily Mail раскритиковали обувь звезды.
«Пальто с поднятым воротником и сандалии — странное сочетание», «Выброси эту обувь», «Это самые уродливые туфли в стиле 70-х годов, которые когда-либо существовали», «Эти ужасные туфли делают ее ноги огромными», «Обувь ужасная», — писали интернет-пользователи в комментариях.
29 июля сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.
Недавно Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Актер сильно расстроен из-за несчастного случая. Питт «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Артист неоднократно звонил своим детям, но они не отвечали на его звонки.
Ранее Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в аварии с участием их сына.