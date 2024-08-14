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Юлия Пересильд снялась в мини-платье в итальянском музее

Актриса поделилась снимками в соцсети

Актриса Юлия Пересильд снялась в мини-платье в итальянском музее. Снимками она поделилась в соцсети.

Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Юлия Пересильд позировала в белом мини-платье, которое дополнила красными мюлями и золотым ожерельем. Волосы она выпрямила и сделала макияж с красной помадой.

Актриса состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Ранее Юлия Пересильд показала архивное видео в прозрачном белье.