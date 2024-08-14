Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

Жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста актриса Софья Эрнст показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
36-летняя звезда сериала «Содержанки» посетила родной город Санкт-Петербург. Вместе с подругой она отправилась на Финский залив, где снялась в бикини, повернувшись вполоборота к камере.
«Лето, любимый город, опаленный солнцем, и любимые люди рядом — формула моего личного счастья», — указала в подписи артистка.
Накануне Софью Эрнст раскритиковали за образ с белыми бровями.