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Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

Софья Эрнст посетила родной Санкт-Петербург и отправилась на Финский залив

Жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста актриса Софья Эрнст показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

36-летняя звезда сериала «Содержанки» посетила родной город Санкт-Петербург. Вместе с подругой она отправилась на Финский залив, где снялась в бикини, повернувшись вполоборота к камере.

«Лето, любимый город, опаленный солнцем, и любимые люди рядом — формула моего личного счастья», — указала в подписи артистка.