Звезда фильма «Чернобыль» впервые стал отцом

Актер Филипп Авдеев сообщил в соцсети, что стал отцом.
Авдеев опубликовал пост жены, сценаристки Екатерины Сергеевой, где она сообщила о пополнении в семье. Пол малыша неизвестен. Ребенок появился на свет 9 августа. Сценаристка скрывала свою беременность.
«Моя беременность была потрясающая благодаря Филиппу, нашей семье и друзьям! Родительство будет таким же», — написала сценаристка.
Поклонники и коллеги поздравили пару с новорожденным. Среди них Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Юлия Топольницкая, Виктория Толстоганова.
«Поздравляю вас, ребята! Какие вы все молодцы!» — написал актер Максим Виторган.
Авдеев и Сергеева поженились в августе 2022 года. Пара познакомилась в «Гоголь-центре». Авдеев был актером труппы под руководством режиссера Кирилла Серебренникова, а Сергеева работала реквизитором.
Авдеев известен по роли инженера Валерия Гончарука в фильме-катастрофе Данилы Козловского «Чернобыль». В его фильмографии более 30 работ. Он сыграл в таких картинах, как «Лето», «Далекие близкие», «Доктор Лиза», «Аванпост», «Кислота».