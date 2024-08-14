Звезда «Слова пацана» снялся в «Спокойной ночи, малыши!»

Минекаев рассказывал, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. Мать одолжила артисту 110 тысяч рублей, чтобы он мог обустроиться в столице. По словам актера, первое время он снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.