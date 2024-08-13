Ченнинг Татум решил переснять «Привидение» и расстроил Деми Мур

Источник добавил, что Татум хочет сделать масштабное развлекательное кино в стиле «Супер Майка» — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное». Несмотря на то, что Мур и Голдберг сохраняют нейтралитет в отношении ремейка, напряжение вокруг ситуации чувствуется, добавил собеседник издания. «Он сделает все, что в его силах, чтобы не проявить неуважение и не разозлить Вупи и Деми», — заключил он.