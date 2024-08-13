Внешность 68-летнего Мэла Гибсона в шортах и с седой бородой оценили в сети

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Мне он кажется красиво и естественно постаревшим», «Действительно постарел и принял себя таким, какой он есть. Никакой пластики», «Выглядит потрясающе, расслабленно и умиротворенно», «Он не изменился, просто стал старше, как и все мы», «Старый и седой», «Выглядит хорошо, если не считать шорт», «Старый и морщинистый, но узнаваемый», — заявили юзеры.