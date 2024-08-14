Кока, Бузова, Светлаков снимаются в новогоднем фильме: первые кадры

«Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой — мне очень приятна поддержка коллег, особенно Сережи Светлакова. Когда был мой первый съемочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съемок и пожелал удачи в съемочном дне», — отметила певица.