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Кока, Бузова, Светлаков снимаются в новогоднем фильме: первые кадры

Артисты появятся в комедии «Звезды в Сибири»
Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова на съемках фильма «Звезды в Сибири»

Клава Кока и Ольга Бузова приступили к съемкам в новогодней комедии «Звезды в Сибири» режиссера Ильи Фарфеля. Вместе с ними в проекте также появятся Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Дмитрий Маликов и Дмитрий Брекоткин. В проекте все они сыграют самих себя.

По сюжету, крупная сибирская компания приглашает популярных звезд на новогодний корпоратив. Однако из аэропорта артисты попадают в маленькую заснеженную деревню, где их встречает глава местного сельсовета.

Здесь звездам придется пройти сложные испытания. Так, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Кока останется без соцсетей, Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Кадр из фильма «Звезды в Сибири»
Кадр из фильма «Звезды в Сибири»
Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Клава Кока на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Клава Кока на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Звезды в Сибири»
Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Звезды в Сибири»

Кока призналась, что участие в этом проекте — актерский дебют для нее. При этом она сразу же получила большую роль.

«Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой — мне очень приятна поддержка коллег, особенно Сережи Светлакова. Когда был мой первый съемочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съемок и пожелал удачи в съемочном дне», — отметила певица.

По словам звезды, в каждом герое зрители смогут узнать себя, ведь они затронут важные темы — любовь к семье, любовь к детям, поиск себя.

Известно, что фильм «Звезды в Сибири» выйдет в широкий прокат. Точную дату премьеры создатели пока не называют.

Кадр из фильма «Звезды в Сибири»
Кадр из фильма «Звезды в Сибири»
Съемки фильма «Звезды в Сибири»
Съемки фильма «Звезды в Сибири»