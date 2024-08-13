Харламов рассказал о «жанровом тупике» в российском кино

Харламов отметил, что сейчас отечественное кино проходит период взлета, однако снимаются только сказки. По мнению артиста, в России часто бывает «жанровый тупик». Он привел в пример былую популярность фильмов о войне. Комик призвал кинематографистов работать над другими проектами, а не только над сказками.