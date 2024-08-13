Фильм с Борисовым и Эйдельштейном сможет претендовать на «Оскар»

Главным фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» стала драма «Синг-Синг» Грега Куидара о тюремном театре. Также в пятерку претендентов вошли «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Блиц» Стива Маккуина, «Конклав» Эдварда Бергера и «Анора» Шона Бейкера.