Месхи играет советского шпиона в сериале: первые кадры

В центре сериала — попытка советской и иностранных разведок раздобыть важную информацию об урановой программе нацистской Германии. По сюжету, в 1943 году в Советском Союзе узнают о том, что немецкие физики приступили к созданию атомной бомбы. Советский шпион Франс Хартман (Месхи) получает задание узнать как можно больше об этих разработках.