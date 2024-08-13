Месхи играет советского шпиона в сериале: первые кадры

Завершились съемки шпионской драмы «Берлинская жара», где Гела Месхи сыграл советского агента под прикрытием. Вместе с ним снимались Андрей Мерзликин, Кирилл Кяро, Мария Миронова и другие.
В центре сериала — попытка советской и иностранных разведок раздобыть важную информацию об урановой программе нацистской Германии. По сюжету, в 1943 году в Советском Союзе узнают о том, что немецкие физики приступили к созданию атомной бомбы. Советский шпион Франс Хартман (Месхи) получает задание узнать как можно больше об этих разработках.
Умный Хартман подключает к операции руководителя немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), к которому близок гениальный ученый-физик Вернер Гейзенберг (Кяро). Но гестапо приставляет к нашему разведчику свою сотрудницу Дори (Анна Пескова). В это время в Москве начинается активная работа над советским атомным проектом под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов).
При создании восьмисерийной картины авторы опирались на легендарный сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Режиссер Евгений Лаврентьев («Черные кошки») рассказал, что будут «и прямые отсылки, и спрятанные “пасхалки”».
Премьера сериала «Берлинская жара» состоится в онлайн-кинотеатрах Wink, Kion, Premier, а также в эфире НТВ.