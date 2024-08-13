Ченнинг Татум раскрыл секрет отношений с Зои Кравиц

Актер Ченнинг Татум назвал творчество языком любви с Зои Кравиц. Об этом сообщает Daily Mail.
«Творчество — это наш язык любви. Мы просто наслаждаемся этим. У меня не было никакого страха перед съемками фильма с кем-то, кто… Ну, вы знаете, является любовью всей вашей жизни», — высказался Татум.
В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.
В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке пары. Причиной стало то, что Зои Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.
Ранее Зои Кравиц в вечернем платье пришла на премьеру с Ченнингом Татумом.