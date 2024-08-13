Ченнинг Татум раскрыл секрет отношений с Зои Кравиц

В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.