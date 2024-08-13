Дочь Моники Беллуччи страдала из-за сравнений с матерью

«Я выросла с пятном непотизма (кумовства — ред.), меня называли непо-бейби (обычно так называют детей знаменитостей, которые пошли по стопам своих родственников — ред.), или привилегированной, а в подростковом возрасте постоянно сравнивали с матерью. Я люблю ее, но все-таки немного страдала от такого отношения; я бы солгала, если бы говорила, что это не было бременем», — отметила Кассель.