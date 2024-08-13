Дочь Моники Беллуччи страдала из-за сравнений с матерью

Дева Кассель украсила обложку нового номера итальянского Vogue и в интервью призналась, что долгое время страдала из-за сравнений со знаменитой мамой, актрисой Моникой Беллуччи. По словам 19-летней модели, для нее все это было бременем.
«Я выросла с пятном непотизма (кумовства — ред.), меня называли непо-бейби (обычно так называют детей знаменитостей, которые пошли по стопам своих родственников — ред.), или привилегированной, а в подростковом возрасте постоянно сравнивали с матерью. Я люблю ее, но все-таки немного страдала от такого отношения; я бы солгала, если бы говорила, что это не было бременем», — отметила Кассель.
Также наследница Беллуччи рассказала, что не хотела становиться актрисой, боясь новых сравнений со знаменитыми родственниками. Кроме того, она даже отказывалась смотреть фильмы с участием родителей.
«Мне все говорили, что я обязательно пойду по стопам родителей, а я категорически отказывалась. Даже не хотела смотреть фильмы с их участием», — поделилась звезда.
Именно по этой причине Кассель решила строить модельную карьеру. Впрочем, в кино она все-таки появилась. В качестве актрисы девушка дебютировала в фильме «Прекрасное лето», а позже появилась в сериале «Леопард».
В интервью модель также рассказала о важных советах, которые ей дала мама. Один из них — ни от кого не зависеть. По словам Кассель, она долго не понимала значения этих слов, но позже осознала, как важно отпускать людей.
«Я много узнала о том, что такое любовь, благодаря моей матери. <…> Она научила меня тому, что такое жизнь, объяснила, что происходящее может либо ранить, либо удивить. Она дала мне все, как “настоящая итальянская мама”», — заключила Кассель.
Напомним, Дева Кассель родилась в 2004 году в браке итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.