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Звезда «Слова пацана» пригрозила судом хакерам за сливы

Актриса Анна Пересильд пригрозила засудить хакеров, сливших телефоны ее фанатов
Анна Пересильд
Анна ПересильдИсточник: Алексей Молчановский

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд пригрозила судом тем, кто сливает номера телефонов ее фанатов, ведущих аккаунты в ее честь. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Человек, который сливает номера моих фан-аккаунтов и взламывает их, я вас очень прошу остановиться. Пока дело не дошло до чего-то серьезного, я потерплю и дам вам время. Советую вам закончить это по-хорошему, без судебных разбирательств», — написала она.

Ранее 15-летняя Анна Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом своей актерской игры.