Звезда «Слова пацана» пригрозила судом хакерам за сливы

«Человек, который сливает номера моих фан-аккаунтов и взламывает их, я вас очень прошу остановиться. Пока дело не дошло до чего-то серьезного, я потерплю и дам вам время. Советую вам закончить это по-хорошему, без судебных разбирательств», — написала она.