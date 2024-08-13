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Борис Галкин рассказал, кого винит в кончине своего сына

Актер Борис заявил, что Владислава Галкина не стало из-за завистников
Борис Галкин
Борис ГалкинИсточник: PersonaStars

Заслуженный артист РФ Борис Галкин заявил, что причиной кончины его приемного сына Владислава Галкина стало то, что звезду «Дальнобойщиков» довели. Его слова передает aif.ru.

«Ему завидовали страшно. Успех не прощают очень многие. Не прощают такой вот известности, как у него была», — заявил актер.

Галкин вспомнил, что его сына «рвали на части» фанаты при появлении в общественных местах. По словам артиста, народ настолько любил артиста, что «завистники не успокоились», даже когда Галкина-младшего не стало.

Также отец предположил, что некоторые люди могли не любить Галкина из-за его нетерпимости к вранью и ханжеству. Он назвал сына истинным человеком, любящим и созидающим.

«Я теперь точно знаю: время ничего не лечит», — отметил артист.

Борис Галкин состоял в браке со сценаристкой Еленой Демидовой, он усыновил ее детей от другого мужчины. Также артист дал Владиславу и Марии свои отчество и фамилию и воспитывал как родных.

Актера Владислава Галкина не стало 25 февраля на 39-м году жизни. Обстоятельства кончины актера до конца не выяснены. За свою карьеру артист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Спецназ», «72 метра», «Диверсант» и многих других.

В 2022 году Владислава Галкина «возродили» в продолжении «Диверсанта».