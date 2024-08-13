Борис Галкин рассказал, кого винит в кончине своего сына

Актера Владислава Галкина не стало 25 февраля на 39-м году жизни. Обстоятельства кончины актера до конца не выяснены. За свою карьеру артист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Спецназ», «72 метра», «Диверсант» и многих других.