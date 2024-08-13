Линдси Лохан засняли с мужем и годовалым сыном

Линдси Лохан вместе с мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом, и годовалым сыном Луаем засняли в Калифорнии. Папарацци запечатлели семью, когда они прогуливались на территории отеля Montage в городке Лагуна-Бич.
38-летняя актриса вышла в белоснежном наряде, состоящем из длинной пышной юбки и топа на широких бретелях. Звезда комедии «Дрянные девчонки» распустила волосы и отказалась от макияжа.
Ее супруг был одет в белые шорты и голубую рубашку. Шаммас держал их сына на руках.
Известно, что сейчас Лохан задействована в съемках фильма «Более чумовая пятница», сиквеле популярной в нулевых картины «Чумовая пятница», в которой актриса также сыграла одну из главных ролей.
Напомним, Линдси Лохан начала встречаться с Бадером Шаммасом в 2019 году, а спустя три года вышла за него замуж. Весной 2023-го актриса сообщила, что ждет ребенка, а в июле того же года впервые стала мамой.
Сейчас Линди Лохан вместе с мужем и сыном живет в Дубае, а в Америку прилетает по работе.