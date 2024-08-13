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Звезда «Папиных дочек» впервые показала нового мужа с новорожденным сыном

Дарья Мельникова вместе с семьей посетила футбольный матч

Дарья Мельникова в личном блоге впервые показала своего третьего сына, которого она родила несколько месяцев назад. Актриса вместе семьей отправилась на футбольный матч с участием московского «Спартака».

Звезда «Папиных дочек» показала шумный стадион, а также совместное фото мужа, актера Романа Набатова, с сыном, которого знаменитые родители взяли с собой на матч. На кадре малыш был запечатлен спящим.

«Дабы не будить человека, сыграли вничью», — подписала снимок актриса.

До футбольного матча Мельникова успела с мужем поиграть в теннис. Тренировку ей провел сам Набатов, которого она назвала «человеком с выдержкой и терпением».

«Играла я впервые, но одно красивое движение я все же знала — закладывать мячик под шорты у меня пока получалось лучше всего», — отметила звезда.

Напомним, недавно Дарья Мельникова сообщила, что во второй раз вышла замуж и в третий раз стала мамой. Мужем и отцом ее ребенка стал актер Роман Набатов.

Ранее актриса была замужем за актером Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; включен в список террористов и экстремистов).

В этом браке у нее родились два сына — Артур и Марк. В 2021 году Мельникова сообщила, что развелась со Смольяниновым.