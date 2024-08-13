Фильм на вечер: дождливая испанская драма о поисках тепла и любви

Закопавшись в суете и стрессе большого города, переводчица Натали решает бросить все и уехать куда-нибудь подальше. Так молодая женщина оказывается в небольшой горной деревушке, где надеется начать новую жизнь.
Вот только дом, который сняла Нат, такой ветхий, что сквозь крышу течет дождь, а из кранов — грязная вода. Помочь ей вызывается сосед, Андреас, который предлагает починить крышу. В обмен на эту услугу он просит ее о близости.
«Просто любовь» — тихая драма с задумчивым настроением, снятая мягкой, порой документальной камерой. История об одиноких людях, окруженных тяжелым грозовым небом и удушающей рутиной жизни маленького городка, ищущих друг в друге утраченное тепло и любовь.
Картина снята по роману испанской писательницы Сары Мессы, а постановщицей выступила Изабель Койшет, известная, в том числе, по англоязычной атмосферной драме «Букшоп». В главных ролях — звезды испанского кино Лайа Коста и Ховик Кеучкерян.