Бисмарк
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: дождливая испанская драма о поисках тепла и любви

Сегодня в рубрике – история об одиночестве и жажде чувства, рассказанная в драме «Просто любовь»

Закопавшись в суете и стрессе большого города, переводчица Натали решает бросить все и уехать куда-нибудь подальше. Так молодая женщина оказывается в небольшой горной деревушке, где надеется начать новую жизнь.

Вот только дом, который сняла Нат, такой ветхий, что сквозь крышу течет дождь, а из кранов — грязная вода. Помочь ей вызывается сосед, Андреас, который предлагает починить крышу. В обмен на эту услугу он просит ее о близости.

«Просто любовь» — тихая драма с задумчивым настроением, снятая мягкой, порой документальной камерой. История об одиноких людях, окруженных тяжелым грозовым небом и удушающей рутиной жизни маленького городка, ищущих друг в друге утраченное тепло и любовь.

Картина снята по роману испанской писательницы Сары Мессы, а постановщицей выступила Изабель Койшет, известная, в том числе, по англоязычной атмосферной драме «Букшоп». В главных ролях — звезды испанского кино Лайа Коста и Ховик Кеучкерян.

Просто любовь
2023/Испания
18+
драма
мелодрама