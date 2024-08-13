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Холли Берри рассказала о травмах на съемках нового фильма

Актриса заявила, что на площадке боевика «Наш человек из Джерси» получила более 10 переломов
Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

Обладательница «Оскара» Холли Берри рассказала, какие травмы получала на съемках. Об этом 57-летняя американская звезда вспоминает в ролике, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и посвященном выходу новой шпионской комедии «Наш человек из Джерси».

По словам Берри, ее трижды отправляли в нокаут, а число переломов превышает 10.

«Я сломала руку и дважды ребра — один раз два ребра, другой — три. Сломала копчик, два пальца на ноге и палец — вот этот», — сказала она, со смехом подняв средний палец.

Она также призналась, что для съемок изучила множество боевых искусств: джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо, а кроме того — научилась стрелять.

Ранее в сети появились фото с премьеры фильма «Наш человек из Джерси», которую Холли Берри посетила в прозрачном наряде.