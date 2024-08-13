Звезда «Игры престолов» признался в депрессии из-за зависимости

«Тогда я чувствовал себя засранцем и наркоманом. Я находился в глубочайшей депрессии, хотел что-то сделать с собой. Меня посещали плохие, суицидальные мысли. Я горжусь, что завязал с алкоголем и стал другим человеком», — сообщил Харингтон.