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Звезда «Игры престолов» признался в депрессии из-за зависимости

Кит Харингтон гордится тем, что смог завязать с алкоголем и стать другим человеком
Кит Харингтон
Кит ХарингтонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Кит Харингтон признался, что страдал от тяжелой депрессии на фоне алкоголизма. Об этом актер рассказал в интервью GQ.

Исполнитель роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов» признался, что ненавидел себя и даже думал уйти из жизни из-за непреодолимой алкогольной зависимости.

«Тогда я чувствовал себя засранцем и наркоманом. Я находился в глубочайшей депрессии, хотел что-то сделать с собой. Меня посещали плохие, суицидальные мысли. Я горжусь, что завязал с алкоголем и стал другим человеком», — сообщил Харингтон.

Также актер признался, что рассказывает о пережитом опыте близким и коллегам, чтобы однажды не сорваться: «Я не вижу будущего, не могу знать, что будет завтра, сорвусь ли я опять».

Ранее Кит Харингтон сказал, что не пересматривал оригинальный сериал и не собирается смотреть продолжения и приквелы.