Сериалы с каннскими лауреатами и звездами «Слова пацана» покажут на «Новом сезоне»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который в третий раз пройдет в Сочи
В конкурсную программу сериалов вошли 16 новых проектов. Среди них — драма о мире глянца по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» с Евгением Цыгановым, мистическая история страсти «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, драмеди «Между нами химия» с Никитой Ефремовым и Александрой Бортич и масштабная историческая драма Федора Бондарчука «Челюскин. Первые».
Любопытно, что в программе представлено немало проектов со звездами сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась на «Новом сезоне» в прошлом году. Так Ивана Янковского можно будет увидеть в драме «Аутсорс», Рузиля Минекаева — в ироничном детективе «Подслушано в Рыбинске», Никиту Кологривого — в продолжении знаменитой фэнтези-трилогии «Последний богатырь. Наследие», а целую «банду пацанов» Славу Копейкина, Андрея Максимова и Льва Зулькарнаева — в очередной криминальной истории про 90-е «Дети перемен».
Еще два проекта смотра примечательны тем, что главные роли в них исполнили каннские лауреаты: в драме «Урок» бунтующего учителя сыграл Юра Борисов, а в комедии «Фарма» в образе неизлечимо больного юноши в инвалидном кресле появится Марк Эйдельштейн. Оба актера сыграли в картине американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», получившей в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Канн.