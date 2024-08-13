Сериалы с каннскими лауреатами и звездами «Слова пацана» покажут на «Новом сезоне»

Еще два проекта смотра примечательны тем, что главные роли в них исполнили каннские лауреаты: в драме «Урок» бунтующего учителя сыграл Юра Борисов, а в комедии «Фарма» в образе неизлечимо больного юноши в инвалидном кресле появится Марк Эйдельштейн. Оба актера сыграли в картине американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», получившей в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Канн.