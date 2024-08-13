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Сериалы с каннскими лауреатами и звездами «Слова пацана» покажут на «Новом сезоне»

Стало известно, какие проекты вошли в программу третьего фестиваля онлайн-кинотеатров в Сочи

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который в третий раз пройдет в Сочи 9-14 сентября, объявил программу. Секция полнометражных фильмов в этом году представлена исключительно комедиями, среди которых оказались: проект братьев Андреасян о кризисе отношений «Встретимся вчера» с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко; криминальный экшен про большое ограбление «Где наши деньги?» с Алексеем Серебряковым; мелодрама о неравном браке «Знакомство родителей» с Константином Хабенским и Викторией Толстогановой; а также инклюзивная история любви «Море на двоих» с Алексеем Лукиным.

В конкурсную программу сериалов вошли 16 новых проектов. Среди них — драма о мире глянца по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» с Евгением Цыгановым, мистическая история страсти «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, драмеди «Между нами химия» с Никитой Ефремовым и Александрой Бортич и масштабная историческая драма Федора Бондарчука «Челюскин. Первые».

Любопытно, что в программе представлено немало проектов со звездами сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась на «Новом сезоне» в прошлом году. Так Ивана Янковского можно будет увидеть в драме «Аутсорс», Рузиля Минекаева — в ироничном детективе «Подслушано в Рыбинске», Никиту Кологривого — в продолжении знаменитой фэнтези-трилогии «Последний богатырь. Наследие», а целую «банду пацанов» Славу Копейкина, Андрея Максимова и Льва Зулькарнаева — в очередной криминальной истории про 90-е «Дети перемен».

Еще два проекта смотра примечательны тем, что главные роли в них исполнили каннские лауреаты: в драме «Урок» бунтующего учителя сыграл Юра Борисов, а в комедии «Фарма» в образе неизлечимо больного юноши в инвалидном кресле появится Марк Эйдельштейн. Оба актера сыграли в картине американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», получившей в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Канн.