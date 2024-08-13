Дженнифер Лопез заметили у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопез встретилась с актером Беном Аффлеком на фоне слухов о разводе. Об этом сообщает издание People.
11 августа Дженнифер Лопез приехала в арендованный дом Бена Аффлека в Брентвуде. По словам источника из окружения звезд, певица зашла к актеру, чтобы провести время с его детьми.
«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их большой семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до того, как начнется новый учебный год и Вайолет уедет в колледж», — рассказал инсайдер.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез встречались в начале нулевых. Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопез воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.
Ранее в сети обсуждали новый имидж Бена Аффлека.