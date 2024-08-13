Дженнифер Лопез заметили у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их большой семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до того, как начнется новый учебный год и Вайолет уедет в колледж», — рассказал инсайдер.