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Дженнифер Лопез заметили у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Певица приехала в дом, который актер снимает после их расставания
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез встретилась с актером Беном Аффлеком на фоне слухов о разводе. Об этом сообщает издание People.

11 августа Дженнифер Лопез приехала в арендованный дом Бена Аффлека в Брентвуде. По словам источника из окружения звезд, певица зашла к актеру, чтобы провести время с его детьми.

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их большой семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до того, как начнется новый учебный год и Вайолет уедет в колледж», — рассказал инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез встречались в начале нулевых. Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопез воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.