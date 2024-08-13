Гарик Харламов назвал проблему киноотрасли в России

В беседе с РБК Life Гарик Харламов признал, что отсутствие новых лиц — та проблема, которую активно обсуждают в кулуарах киноотрасли продюсеры. При этом он добавил, что сейчас «почему-то никто не пытается разнообразить палитру артистов».
«Я прекрасно отношусь к нашим артистам. К тому же Саше Петрову, он мой хороший друг. Но у нас есть какая-то зашоренность: давайте обязательно запихнем его везде, потому что он принесет кассу. Это странный путь», — говорит Гарик Харламов.
Шоумен отметил, что «талантливых людей много», однако все они, на его взгляд, «в основном работают в театрах». Гарик Харламов считает, что еще в 1990-е годы «сломалась» школа подготовки для кино. «Нашим продюсерам и режиссерам надо побольше ходить в театры, искать там новые лица», — рекомендует шоумен.
Он согласился с тем, что, как и Петров, сам появляется везде, если говорить про мир юмора. При этом Харламов отметил: в Comedy Club не такая большая конкуренция, как в киноиндустрии.
«Я был бы счастлив, если бы появился еще хотя бы один продукт, с которым мы будем конкурировать. Такого нет. Есть много стендаперов, которые активно выступают сами по себе. Но, как показывает практика, человек, попадающий на сцену Comedy Club, почему-то вдруг растворяется. Даже если речь про известного артиста. Пожалуйста, наши двери открыты. Если ты готов занять место Гарика Харламова, приходи, мы всегда ждем», — заявил шоумен.
Ранее Гарик Харламов описал жизнь в США словами «другой мир». Юморист вспомнил об учебе в американской школе и признался, что такого в России никогда не было.