Гарик Харламов назвал проблему киноотрасли в России

«Я был бы счастлив, если бы появился еще хотя бы один продукт, с которым мы будем конкурировать. Такого нет. Есть много стендаперов, которые активно выступают сами по себе. Но, как показывает практика, человек, попадающий на сцену Comedy Club, почему-то вдруг растворяется. Даже если речь про известного артиста. Пожалуйста, наши двери открыты. Если ты готов занять место Гарика Харламова, приходи, мы всегда ждем», — заявил шоумен.