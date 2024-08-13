Беременная звезда фильма «Спеши любить» снялась обнаженной

Беременная звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур снялась обнаженной. Актриса позировала на кушетке после массажа, прикрывшись полотенцем, и опубликовала фото в личном блоге.
«Мое место счастья», — отметила артистка.
Знаменитость скоро в третий раз станет матерью, она ждет девочку. Мур в мае 2024 года перестала скрывать свою беременность. Актриса опубликовала в соцсетях фото старших детей и заявила, что у них родится сестра.
Певица замужем за солистом фолк-рок-группы Dawes Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея.
И 18 октября 2022 года супруги вновь стали родителями, у них родился сын, которого назвали Оскар Беннетт. Артистка делилась новостью о пополнении в семье в соцсетях и показывала снимки мальчика из роддома.