Беременная звезда фильма «Спеши любить» снялась обнаженной

Певица замужем за солистом фолк-рок-группы Dawes Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея.