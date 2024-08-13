69-летний Кэмерон пообещал снять четвертый и пятый «Аватар»

По словам 69-летнего режиссера, он полон энергии и вдохновения, чтобы продолжить работу над франшизой. Кэмерон отметил, что сценарии к последним фильмам уже написаны. Режиссер перечитывал скрипты около месяца назад и пообещал, что это будут «потрясающие истории».