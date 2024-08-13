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Юлия Пересильд показала архивное видео в прозрачном белье

Актриса поделилась кадрами со съемок фильма «Нина»

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсети архивное видео в откровенном образе.

Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Юлия Пересильд показала кадры со съемок фильма «Нина», который вышел в 2023 году. В ролике актриса стояла в прозрачном белом белье перед зеркалом и сушила волосы феном.

Актриса состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

В июле Юлия Пересильд посетила церемонию вручения премии «Ника». Актриса появилась на мероприятии в образе Мэрилин Монро. Знаменитость надела белое макси-платье с вырезом и открытой спиной. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — голливудскую укладку.