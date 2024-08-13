Прилучный стал владельцем виноградников в сериале: первые кадры

«В сериале “Виноград” я играю Егора. Он умный, хитрый, обаятельный, успешный бизнесмен, который точно знает, как и где можно заработать. Но, совершив ряд ошибок, он теряет и бизнес, и свою семью. И этот сложный жизненный этап становится для него началом на пути поиска себя настоящего», — рассказал о своей роли Прилучный.