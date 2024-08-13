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Прилучный стал владельцем виноградников в сериале: первые кадры

В лирической комедии «Виноград» его герой начинает жизнь с чистого листа в Анапе
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»

Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Виноград», где герой Павла Прилучного теряет все и начинает жизнь заново. Также в картине заняты Нино Нинидзе и Софья Синицина из «Чистых».

По сюжету, топ-менеджер Егор Антонов прекрасно устроился в жизни. У него престижная работа, высокий доход, любящая семья. Но своим успехом бизнесмен обязан, в первую очередь, властному тестю. Когда Егор заводит легкий роман со стажеркой, тесть рассказывает об этом дочери и отнимает у зятя все: деньги, статус, семью.

Судьба дарит Егору еще один шанс: он оказывается владельцем неприбыльных виноградников в Анапе. Спустя много лет герой возвращается в край, где родился, чтобы найти истинного себя.

Павел Прилучный и Софья Синицина на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный и Софья Синицина на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»

«В сериале “Виноград” я играю Егора. Он умный, хитрый, обаятельный, успешный бизнесмен, который точно знает, как и где можно заработать. Но, совершив ряд ошибок, он теряет и бизнес, и свою семью. И этот сложный жизненный этап становится для него началом на пути поиска себя настоящего», — рассказал о своей роли Прилучный.

Продюсер Игорь Мишин считает, что сериал можно отнести к жанру мужской мелодрамы: «Наш герой, пройдя серьезные испытания и приняв вызовы, осознает, что успех и реализация в жизни — это прежде всего ради сохранения искренних человеческих отношений в ближнем круге, ради счастья любимой».

Режиссером картины выступает постановщик «Цербера» Владимир Щегольков. На экране появятся также Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.

Сериал «Виноград» будет выходить на онлайн-платформе Kion.

Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»