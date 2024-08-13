Прилучный стал владельцем виноградников в сериале: первые кадры

Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Виноград», где герой Павла Прилучного теряет все и начинает жизнь заново. Также в картине заняты Нино Нинидзе и Софья Синицина из «Чистых».
По сюжету, топ-менеджер Егор Антонов прекрасно устроился в жизни. У него престижная работа, высокий доход, любящая семья. Но своим успехом бизнесмен обязан, в первую очередь, властному тестю. Когда Егор заводит легкий роман со стажеркой, тесть рассказывает об этом дочери и отнимает у зятя все: деньги, статус, семью.
Судьба дарит Егору еще один шанс: он оказывается владельцем неприбыльных виноградников в Анапе. Спустя много лет герой возвращается в край, где родился, чтобы найти истинного себя.
«В сериале “Виноград” я играю Егора. Он умный, хитрый, обаятельный, успешный бизнесмен, который точно знает, как и где можно заработать. Но, совершив ряд ошибок, он теряет и бизнес, и свою семью. И этот сложный жизненный этап становится для него началом на пути поиска себя настоящего», — рассказал о своей роли Прилучный.
Продюсер Игорь Мишин считает, что сериал можно отнести к жанру мужской мелодрамы: «Наш герой, пройдя серьезные испытания и приняв вызовы, осознает, что успех и реализация в жизни — это прежде всего ради сохранения искренних человеческих отношений в ближнем круге, ради счастья любимой».
Режиссером картины выступает постановщик «Цербера» Владимир Щегольков. На экране появятся также Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.
Сериал «Виноград» будет выходить на онлайн-платформе Kion.