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Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

«Искусственный разум» Спилберга назвали лучшим фильмом 2000-х годов
Кадр из фильма «Искусственный разум»
Кадр из фильма «Искусственный разум»Источник: Legion-Media.ru

IndieWire опубликовало список из 100 лучших фильмов первой декады XXI века. Список лучших картин 2000-х годов был собран критиками и экспертами издания.

На первом месте в топе лучших фильмов 2000-х оказался «Искусственный разум» Стивена Спилберга. На втором месте расположилась знаковая для поколения китайская картина «Один и два», замкнула тройку культовая лента «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

В топ-5 также вошли «2046» Вонга Кар-Вая и «35 стопок рома» Клер Дени.

Ранее стало известно, что Дэвид Линч страдает от неизлечимого заболевания, из-за которого больше не может выходить из дома.