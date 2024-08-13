Наталья Бардо отказывалась от съемок в проектах мужа-режиссера

«Пару раз отказывалась. Из более чем шести десятков фильмов, в которых я снялась, всего к четырем имел отношение Марюс. Причем в один из сериалов он пришел уже после того, как я была утверждена на роль, изначально его должен был снимать другой режиссер. В моей жизни есть потрясающие профессионалы, с которыми я работаю, и им неважно, кто мой муж», — отметила артистка.