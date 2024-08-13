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Наталья Бардо отказывалась от съемок в проектах мужа-режиссера

Звезда опровергла миф о том, что муж-режиссер обязательно продвигает свою жену-актрису
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

Актриса Наталья Бардо объяснила в беседе с Hello!, что редко снимается у своего мужа, режиссера Марюса Вайсберга.

Бардо объяснила, что для нее часто не находится подходящей роли в его работах. Она подчеркнула, что Вайсберг выбирает на роли актеров, которые должны соответствовать определенному образу, внешности и возрасту. 

«Пару раз отказывалась. Из более чем шести десятков фильмов, в которых я снялась, всего к четырем имел отношение Марюс. Причем в один из сериалов он пришел уже после того, как я была утверждена на роль, изначально его должен был снимать другой режиссер. В моей жизни есть потрясающие профессионалы, с которыми я работаю, и им неважно, кто мой муж», — отметила артистка.

Бардо считает «иллюзией» мнение о том, что муж-режиссер обязательно продвигает свою жену-актрису.

Бардо и Вайсберг завели роман в 2015 году. Через год у них родился сын Эрик. По словам артистки, она не может похвастаться званием «идеальной жены» по многим причинам, но старается сохранять «огонек» в браке.

Ранее стало известно, что Наталья Бардо побывала на открытии Олимпиады в Париже и пожалела.