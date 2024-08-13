Звезда «Ворониных» ответила на критику фото в мини-юбке

Актриса Екатерина Волкова рассказала в соцсети, что столкнулась с критикой и «активацией сексуальных маньяков» после ее публикации растяжки в мини-юбке.
Волкова опубликовала театральный образ в стиле 80−90-х. На фото она предстала в ярком макияже, красной рубашке, джинсовой мини-юбке, колготках в сетку и высоких сапогах. Артистка заявила, что наряд произвел «фурор».
Пользовательница соцсети пристыдила Волкову за то, что та «задрала ногу», отметив при этом, что артистка — мать.
«Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все, что угодно. А это, друзья, просто образ», — рассказала актриса.
Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. Всего в ее фильмографии более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».
Ранее звезда «Ворониных» пожаловалась на соседа, срывающего съемки.