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Звезда «Ворониных» ответила на критику фото в мини-юбке

Актриса ранее показала себя в театральном образе в стиле 90-х
Екатерина Волкова, фото: соцсети
Екатерина Волкова, фото: соцсети

Актриса Екатерина Волкова рассказала в соцсети, что столкнулась с критикой и «активацией сексуальных маньяков» после ее публикации растяжки в мини-юбке.

Волкова опубликовала театральный образ в стиле 80−90-х. На фото она предстала в ярком макияже, красной рубашке, джинсовой мини-юбке, колготках в сетку и высоких сапогах. Артистка заявила, что наряд произвел «фурор».

Пользовательница соцсети пристыдила Волкову за то, что та «задрала ногу», отметив при этом, что артистка — мать.

«Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все, что угодно. А это, друзья, просто образ», — рассказала актриса.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. Всего в ее фильмографии более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».